قطر الأنسب خليجيا للعيش حياة أطول و #لبنان الأولى عربيا

عندما يرتبط الأمر بالعيش لحياة طويلة، فإن إيطاليا هي المكان الأنسب لذلك. فقد احتلت إيطاليا المرتبة الأولى ضمن مؤشر بلومبيرغ للصحة العالمية، الذي تضمن 163 بلداً، ومن المتوقع أن يبلغ معدل عيش الفرد في إيطاليا بين ال‍ـ80 وال‍ـ98 عاماً. وفي المقابل، يبلغ معدل عيش الأفراد في سيراليون 52 عاماً.

واحتل لبنان المرتبة 32، وهو البلد العربي الأول ضمن قائمة مؤشر بلومبيرغ للصحة العالمية، فيما جاءت قطر في المرتبة 36، والبحرين في المرتبة 40، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 43، وسلطنة عُمان في المرتبة 48.

وقد صُنف كل بلد في المؤشر بناء على متغيرات عدة، منها متوسط العمر المتوقع، وأسباب الوفاة، والمخاطر الصحية التي تتراوح بين ارتفاع ضغط الدم، وتعاطي التبغ وسوء التغذية، وتوافر المياه النظيفة.

ويُعتبر وضع السكان في إيطاليا أفضل بكثير من وضع السكان في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا، حيث يعاني سكان هذه البلدان من ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والمشاكل النفسية.

وتتمتع إيطاليا بوجود فائض من الأطباء، وفق توم كينيون وهو الطبيب والمدير التنفيذي لمشروع HOpe في منظمة الإغاثة العالمية.

ولفت مدير مركز التغذية الصحية العامة في جامعة واشنطن آدم درونوسكي إلى أهمية المنتجات الطازجة، والفاكهة، واللحوم الخالية من الدهون والأسماك. وجاءت أيسلندا وسويسرا وسنغافورة وأستراليا في المراتب الخمس الأولى في مؤشر بلومبيرغ للصحة العالمية. يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية احتلت المرتبة 34 ضمن القائمة، بسبب معدل السمنة.

(دبي (الإمارات العربية المتحدة) – CNN)