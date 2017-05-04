محمد العرادة: اليوم العالمي لحرية الصحافة رمز للحرية

أكيد أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني في دولة الكويت محمد العراده بأن اليوم العالمي لحرية الصحافة رمز للحرية الصحفية مضيفاً بأن الصحافة اليوم تعتبر السلطة الرابعة وهي المراقب الأساسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية في أي دولة وهي الملاذ الأول لتلقي الأخبار.

وحث العراده الصحف على الالتزام بالمهنية في نقل الأخبار داعياً في الوقت ذاته بإتاحة كافة السبل والتسهيلات للصحف في ممارسة عملها المهني بأجواء ديمقراطية تتمتع بالحرية الصحفية.

وأضاف العراده قائلاً: “إن الإعلام الإلكتروني اليوم هو الإعلام الذي يتربع على عرش الإعلام بشكل عام لما يتمتع به من خصوصية في سرعة نقل الخبر عن أقرانه”، مختتماً بتهنئته لكافة الصحف في هذا اليوم الذي يعتبر رمزاً للحرية الصحفية العالمية.