الإمارات ستجر جبالا جليدية الى سواحلها لأغراض بيئية

تنوي دولة الإمارات العربية المتحدة نقل كتلة ضخمة من الجليد من القطب الشمالي إلى ساحل إمارة الفجيرة.

وذكرت “Arabian Business”، أن هذه الكتل ستشكل مصدرًا هامًا للمياه العذبة، وستحسن المناخ وتزيد كميات هطول الأمطار في المنطقة.

وسيتسبب الهواء البارد من جبال الجليد بتغير كبير في المناخ وهطول الأمطار الغزيرة، كما أن ذوبان الكتل الجليدية سيؤدي إلى تقليل ملوحة المياه في الخليج واستعادة التوازن البيئي الذي أفسده عمل محطات تحلية مياه البحر في الإمارات العربية.

كما ستجذب مناظر جبال الجليد أعدادا كبيرة من السياح لإمارة الفجيرة، بحسب موقع “rg.ru”.

جدير بالذكر أن الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي، يعتبر خزانا للمياه العذبة المتجمدة على سطح الأرض، وبشكل متوسط يحتوي الجبل الجليدي على 90 مليون طن من المياه.