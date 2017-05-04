وفيات اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2017

زينب جاسم صفر حسين بهزاد، زوجة: أحمد اسماعيل بهزاد، 59 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد الامام الحسن، بيان، مقابل سنترال مشرف، تلفون: 55522991، نساء: القصور، ق7، ش30، م2

خالد راشد عبدالله عبدالله الغنام، 67 عاما، (شيع)، رجال: العديلية، ق1، ش7، م7، ديوان الغنام، تلفون: 51499221، نساء: السلام، ق2، ش23، م72، تلفون: 99211412

فهد عبدالرحمن أحمد الدويسان، 63 عاما، (شيع)، رجال: جنوب السرة، الزهراء، ق5، ش504، م29، تلفون: 51515523، نساء: عبدالله المبارك، ق2، شارع 209، م11

فاطمة علي أحمد عبدالله، أرملة: عبدالله صالح المجيدل، 71 عاما، (تشيع صباح غد الخميس)، رجال: العمرية، ق1، ش5، م19، تلفون: 99032003، 24731772، نساء: العمرية، ق1، ش6، م24، تلفون: 24710632