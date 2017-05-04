توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.
كما توقعت أن يسود طقس غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، خلال ساعات الليل.
درجة الحرارة المتوقعة العظمى 41 والصغرى 26.
طقس اليوم: حار.. والعظمى 41
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.
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