طقس اليوم: حار.. والعظمى 41

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، خلال ساعات الليل.

درجة الحرارة المتوقعة العظمى 41 والصغرى 26.