محليات

طقس اليوم: حار.. والعظمى 41

منذ 1 ساعة
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.
كما توقعت أن يسود طقس غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، خلال ساعات الليل.
درجة الحرارة المتوقعة العظمى 41 والصغرى 26.

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