سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 68 سنتا ليبلغ 36ر47 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا في تداولات أمس الاربعاء ليبلغ 36ر47 دولار أمريكي مقابل 04ر48 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاربعاء بنسبة قليلة وذلك بفعل وجود علامات على أن تخمة المعروض من الخام ربما تتقلص.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 79ر50 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا ليصل إلى مستوى 82ر47 دولار.