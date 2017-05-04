القوات العراقية تعلن انطلاق عملية عسكرية لاقتحام شمال الساحل الأيمن للموصل

اعلنت القوات العراقية اليوم الخميس انطلاق عملية عسكرية لاقتحام شمال الساحل الايمن لمدينة (الموصل) ضمن المرحلة الثالثة لمعركة تحرير محافظة (نينوى) من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان ان قطاعات الجيش من الفرقة التاسعة المدرعة واللواء ال73 من الفرقة ال15 وقوات الشرطة الاتحادية ممثلة بقوات الرد السريع شرعت صباح اليوم باقتحام شمال الساحل الايمن لمناطق (مشيرفة) و(الكنيسة) و(الهرمات) في (الموصل).

وأضاف يارالله ان تلك القوات “تخوض الآن المعارك في دك تحصينات” (داعش) وتدمير قدراته من اجل تحرير ما تبقى من مدينة (الموصل).

من جهته ذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان ان قطاعات الرد السريع والفرقة الآلية من الشرطة الاتحادية تتقدم من المحور الشمال الغربي في منطقة (احليلة) باتجاه (الهرامات) وتحرر قرية (حسونة) ومعمل غاز (نينوى).

واضاف ان قوات الرد السريع مسنودة بالفرقة الآلية المدرعة من الشرطة الاتحادية تتمركز في شمال غرب (الموصل) بمحور (مشيرفة) وتستعد للاندفاع والتقدم باتجاه المدينة القديمة واختراق دفاعات تنظيم (داعش) من المحور الشمالي ومواصلة التوغل المحدود من المحاور الجنوبية والغربية.

يذكر ان (داعش) فرض سيطرته على (الموصل) والمناطق المحيطة بها في يونيو 2014 غير ان مساحة نفوذه بالمدينة تقلصت الى حد كبير.

واستعادت القوات العراقية الشطر الشرقي لمدينة (الموصل) بمساعدة التحالف الدولي في يناير الماضي كما تمكنت اخيرا من انتزاع أكثر من نصف الجانب الغربي منها.