عربي وعالمي

بعد 4 سنوات.. الجيش الأميركي يكشف عن “الصورة القاتلة”

وكالات
منذ 1 ساعة
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REFILE - CORRECTING RESTRICTIONSATTENTION EDITORS - VISUALS COVERAGE OF SCENES OF DEATH OR INJURY A mortar tube accidentally explodes, killing four Afghan soldiers and U.S. Army photographer who took the photo, Spc. Hilda I. Clayton, during an Afghan National Army (ANA) live-fire training exercise in Laghman Province, Afghanistan July 2, 2013. The 2013 photo was released for the May-June issue of the United States Army journal Military Review. U.S. Army/Spc. Hilda Clayton/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY

بينما كانت العريف الأميركية، هيلدا كلايتون، توثق بعدستها تدريبا بالذخيرة الحية في أفغانستان، وقع خطأ مآساوي كلفها حياتها، بينما جسدت لقطة فوتوغرافية، “آخر لحظة في حياتها”.

وكلايتون مصورة عسكرية، كانت تبلغ من العمر 22 عاما، حين باشرت خلال صيف 2013، توثيق تدريب للجيش الأفغاني، يجري بإشراف أميركي، على إطلاق قذائف الهاون في ولاية لغمان شرقي أفغانستان.

وأثناء إطلاق الجنود قذيفة وقع خطأ أدى إلى انفجار القنبلة في المدفع ، وقتل في الحادث 4 جنود أفغان، والمجندة الأميركية التي التقطت الصورة.

وبعد نحو 4 أعوام على الحادث نشرت مجلة عسكرية تابعة للجيش الأميركي الصورة، الأربعاء، في عدد الشهري الخاص بمايو.

ودافعت المجلة عن النشر قائلة إن العدد هذه المرة يركز على التساوي بين الجنسين، وعلى المخاطر التي تتم مواجهتها في التدريب والمعارك، وفق ما نقلت “رويترز”.

ومن المفارقة أن كلايتون قتلت في الحادث، لكن كاميراتها ظلت سلمية ووثقت آخر مشهد في حياتها.

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