مسافر روسي يحمل “ما لم يمكن تخيله”

ألقت السلطات الهولندية في مطار العاصمة أمستردام القبض على رجل روسي، بعد أن اكتشفت وجود عشرات الحيوانات الزاحفة الحية مخبأة في أمتعته.

ووفق ما أوردت “فرانس برس”، الخميس، فقد كان الرجل قادما من البرازيل، ودخل هولندا في طريقه إلى بلده روسيا.

وذكرت السلطات أن من بين الحيوانات التي عثر عليها 26 أفعى سامة، و10 ضفادع، و33 من الصراصير والسحالي النادرة.

وأشارت إلى أن المسافر وضع الحيوانات في أوعية بلاستيكية مغطاة في حقائبه، وهو أمر جعلها تعاني كثيرا.

ووجهت السلطات الهولندية إلى الرجل الروسي تهم بينها معاملة الحيوانات بقسوة، وجرى نقلها إلى مأوى خاص بها فيما ظل الرجل الروسي رهن الاحتجاز.