مفاجأة .. ماذا تفعل حبوب منع الحمل بالمرأة؟

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون سويديون وبريطانيون أن تناول المرأة حبوب منع الحمل يشعرها بالتعاسة ويسبب تقلبات شديدة في المزاج.

وحسب الدراسة فإن تلك الحبوب الهرمونية تؤثر في التوازن الكيميائي في دماغ المرأة.

ورأى الباحثون أيضا أن تناول حبوب منع الحمل يمكن أيضا أن يخفض مستويات الطاقة لدى المرأة.

ولسنوات طويلة ذكرت أغلبية النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل أنهن يشعرن بحالات من التعاسة وتقلبات مزاج حادة، وجاءت هذه الدراسة لتؤكد عبر نتائج علمية أن الوسيلة الأكثر استخداماً بين النساء لمنع الحمل تسبب هذه الأثار السلبية بالفعل، إذ اثبتت النتائج أن هرمونات الاستروجين والبروجسترون الصناعية تسبب اضطراباً في توازن الهرمونات الطبيعية التي تطال دماغ المرأة.

ومع أن استخدام حبوب منع الحمل يوصف أيضاً لغايات علاجية أشار الباحثون إلى ضرورة التقيد بالجرعات وعدم تناول تلك الحبوب من دون وصفة طبية أو سبب يحتم تناولها.