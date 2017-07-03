طقس اليوم: شديد الحرارة.. والعظمى 48

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلاً فيسود طقس حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة ، درجة الحرارة العظمى 48 والصغرى 28.

وعن حالة البحر نهاراً فيكون خفيف إلى معتدل الموج | ارتفاع الموج : 1 – 4 قدم.

في حين يكون ليلاً خفيف إلى معتدل الموج | ارتفاع الموج : 1 – 3 قدم.