الكويت تتسلم رد #قطر على مطالب الدول المقاطعة

سلمت قطر رسمياً ردها على قائمة مطالب الدول المقاطعة إلى الكويت، بعد وصول وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني الى العاصمة الكويتية اليوم (الاثنين) ولقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى البلاد صباح اليوم، حاملاً رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية، أعلنت في وقت سابق أن الكويت تلقت رداً من قطر على مطالب دول المقاطعة للدوحة، لكنها طالبت هذه الدول بتمديد المهلة 48 ساعة للرد النهائي على المطالب.

وقالت الوكالة إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من السعودية والدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت علاقاتها مع قطر تمديد المهلة، وقد استجابت لذلك الدول المقاطعة.

من جانب آخر، يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

وقالت الخارجية المصرية إن الاجتماع سيُعقد بناء على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري.