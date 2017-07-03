وفيات اليوم الإثنين 3-7-2017

– ظبية محسن زنبوط المطيري، أرملة: عطلة سحمي حجاب المطيري، 80 عاما، «شيعت»، صباح الناصر، ق2، ش5، ت: 50722211 – 51519119

– مشعل محمد سريّع السريّع، 55 عاما، «شيع»، الرجال: اليرموك، ق2، ش3، م4، ت: 99050008، النساء: مشرف، ق5، ش12، م32.

– فوزية محمد إبراهيم الحجيل، زوجة: عايش عبدالرحمن اليونس، 66 عاما، «شيعت»، الرجال: الجابرية، ق10، ش13، م35، ت: 99066599، النساء: الجابرية، ق5، ش2، م163، ت: 99124124.

– عبدالله خميس سبت الفيلكاوي، 81 عاما، «شيع»، الرجال: العدان، ق2، ش76، م15، ت: 99492295-99397377، النساء: العدان، ق7، ش20، م26، ت: 97935678-99288798.

– لطيفة عبدالله حمد النجدي، زوجة: زايد خلف المغربي، 36 عاما، «شيعت»، الرجال: صباح السالم، ق8، شارع الغوص بجانب السنترال، ت: 99751131، النساء: صباح السالم، ق8، ش1، ج3، م15، ت: 96668299.

– عبدالعزيز خليفة السليم، 84 عاما، «يشيع الثلاثاء بمقبرة صبحان»، الرجال: سلوى، ق11، ش6، م43، ت: 50172882، النساء: الأحمدي، ق1، ش20 الجنوبي، م698، ت: 55141221.

– فوزية علي محمد العسيري، 56 عاما، «شيعت»، الرجال: السلام، ق5، ش512، م8، ت: 99953445، النساء: سلوى، ق1، شارع عبدالرحمن الغافقي، م52، ت: 25639855.