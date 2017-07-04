مجلس الوزراء يوافق على تعيين خريبط نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد

الكويت – 3 – 7 (كونا) — اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر ابل ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على مشروع مرسوم بتعيين المهندس ناصر عادل خريبط نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ويشغل المهندس خريبط حاليا منصب مدير ادارة التخطيط في قطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.