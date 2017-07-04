صحيفة: السلطات المصرية تحتجز “جامعيا كويتيا” في مطار الأقصر بسبب 500 دينار!!

في رحلته الأولى إلى محافظة الأقصر المصرية، احتُجز مواطن كويتي جامعي يقوم بالدراسة في مرحلة الماجستير بإحدى الجامعات المصرية، حيث تفاجأ بقيام السلطات المصرية باحتجازه في مطار الأقصر الدولي، وذلك بسبب سفره مصطحباً مبلغ ٣٠ ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل ٥٠٠ دينار كويتي فقط حسب متوسط سعر الصرف .

وبعد معاناته من المعاملة السيئة داخل المطار من السلطات الأمنية المصرية تم إخلاء سبيل المواطن الكويتي بعد احتجازه لما يُقارب الساعة والنصف.

يذكر أن القانون المصري لا يسمح بإخراج العملة المحلية للمغادرين بحد أقصى 5000 جنيه مصري.