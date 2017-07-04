كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا في العيد الوطني لأميركا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا بالستيا سقط في بحر اليابان، بينما قالت طوكيو ان الصاروخ قد يكون سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال الجيش في بيان ان “الصاروخ البالستي غير المحدد” اطلق من موقع قريب من بانغيون في مقاطعة بيونغان الشمالية الواقعة في غرب كوريا الشمالية وسقط في بحر الشمال، التسمية الكورية لبحر اليابان.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية لوكالة فرانس برس ان الصاروخ الكوري الشمالي قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة اي على بعد اقل من 200 ميل بحري من سواحل الارخبيل.

ويأتي اطلاق الصاروخ في اليوم الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيدها الوطني وبعيد أيام من القمة الاميركية-الكورية الجنوبية التي عقدت في واشنطن وتباحث خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-إن في التهديدات الكورية الشمالية.

وخلال القمة دعا ترامب الى “رد حازم” على نظام بيونغ اينغ، مؤكدا ان “فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي انتهت. بكل صراحة، لقد نفد الصبر”.

وتبدي الادارة الاميركية تبرما متزايدا ازاء النظام الكوري الشمالي الذي نفذ سلسلة تجارب صاروخية في الأشهر الأخيرة.

وتنشر واشنطن التي تضمن امن كوريا الجنوبية، اكثر من 28 الف جندي في البلاد للتصدي لخطر جارتها الشيوعية في الشمال التي تكثف تجاربها الصاروخية، وانجرت خمسة تجارب منذ تنصيب مون في 10 مايو.