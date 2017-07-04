الخطوط التركية تتوقع رفع حظر الأجهزة الالكترونية عن رحلاتها إلى أمريكا

أعرب المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشي، عن توقعه بأن يتم رفع الحظر المفروض على الأجهزة الالكترونية في الرحلات المتجهة من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الخامس من شهر تموز/ يوليو الحالي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أوضح فيه أنّه من المتوقع أن يتم رفع الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الالكترونية داخل الطائرات المسافرة إلى أمريكا بعد غدِ الأربعاء.

وتحظر الولايات المتحدة منذ مارس /آذار الماضي، حمل الأجهزة الإلكترونية بحجم أكبر من الهاتف المحمول على متن الرحلات القادمة من العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذات الغالبية المسلمة.

وشمل قرار الحظر على 10 خطوط طيران و10 مطارات، بينها 7 في بلدان عربية، هي مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن والمغرب إضافة إلى تركيا.