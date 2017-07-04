النائب الطبطبائي يدعو لتضافر الجهود للتصدي لظاهرة (اسلاموفوبيا)

القاهرة – 4 – 7 (كونا) — دعا النائب بمجلس الأمة الكويتي عضو البرلمان العربي الدكتور وليد الطبطبائي اليوم الثلاثاء الى تضافر الجهود للتصدي لظاهرة (الاسلاموفوبيا).

جاء ذلك في تصريح ادلى به النائب الطبطبائي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي واكد فيه أنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان العربي مناقشة عددا من الخطوات والتوصيات لمواجهة محاولات ربط الارهاب بالاسلام بخاصة في أوروبا.

وأوضح انه من بين التوصيات اقامة حوارات مع البرلمان الأوروبي لاظهار قيم التسامح وحقوق الأقليات وغيرها الموجودة في التشريعات العربية والنابعة من شريعة الاسلام السمحاء مؤكدا ان العمليات الارهابية التي تقوم بها جماعات كتنظيم (داعش) الارهابي وغيرها تساهم في تشويه تلك الصورة.

وأضاف أن تم خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها متابعة جدول الاعمال المتعلق باللائحة المالية واللائحة الوظيفية لموظفين الأمانة العامة للبرلمان العربي الى جانب مراجعة التقارير التي ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان والمقرر عقدها غدا الأربعاء.