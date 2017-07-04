وفيات اليوم الثلاثاء 4-7-2017

عايدة سعد عبدالرزاق الشرهان، أرملة يوسف راشد حماده، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: النزهة، ق3، شارع دمشق، ديوان حماده، للنساء: القادسية، ق9، شارع يوسف عبدالوهاب العدساني، م38، ت: 55010058 – 22547838.

– عبدالرحمن عبدالله عيسى العمران، «70 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق5، شارع البارودي، م5، للنساء: الخالدية، ق3، ش34، م11، ت: 99966089.

– مريم جاسم محمد ماجكي، أرملة عبدالعزيز حسين ماجكي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، حسينية سيد عمران، للنساء: ديوان الدكتور الزلزلة، ت: 99329365.

– زكية عبدالرضا حسن المطوع، أرملة فاضل عباس حسين العوضي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الأئمة، الهزيم سابقة، المنصورية، ق1، ش14، م51، للنساء: القادسية، ق8، ش88، م12، ت: 60403020 – 99769760 – 22515622 – 22555140.

– حسين أحمد كرم علي، «86 عاماً»، شيع، حسينية الإمام الحسين، سلوى، ق1، شارع المتنبي، م27، ت: 50004700 – 99632212.