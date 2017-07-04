العقول المهاجرة والأفكار المحبطة

منذ ان وعينا على عالمنا الاسلامي عامة والعربي خاصة ونحن لانرى في بلداننا الا التمجيد والتبجيل لاصحاب المناصب حتى استمرأنا ذلك وتعودنا عليه حتى اصبحت اي اسئلة خارج هذا الاطار محرمة وخطوط حمرأ .

وخلال هذه الحقبة التي شهدت ضعف وهوان المسلمين لم نرى اي حلول تخرجنا وتحررنا من التبعية السياسية والاقتصادية للشرق والغرب حتى اصبحنا يأسيين من وجود عقول تبدع وتبتكر وتبنى وتعيد لنا جزء من الامجاد الضائعة في وسط هذا الكم الهائل من غبار الضعف والخنوع .

هل لانه لايوجد عقول مفكرة ?

هل انقرض العلماء والمفكرون والكتاب والباحثون ?

هل اصبحنا امة عالة على الامم ?

ومع البحث والتنقيب ومع تفتح العقول وخروج الاعلام الحر الى الساحة العالمية وزيادة الثقافة من خلالها وجدنا ان العقول موجودة ولكنها مكبوتة ومنها من هاجر من عشرات السنين الى الغرب والشرق فاستفادوا منها وصقلوها واخذوا ما عندها وطورو بها حضارتهم ومخترعاتهم وجعلوا لها قيمة في مجتماعتهم وجامعاتهم .

هذه العقول لماذا خرجت وهاجرت سؤال غير محير لمن بحث ودرس الظاهرة .

في عالمنا الاسلامي الذي كان منارة الحضارات ونورها ومصدرها وبئتها اصبح بئة طاردة للابداع والابتكار بل اصبح حجر عثرة لكل باحث وعالم يريد ان يبدع ويطور ويخترع وينجز فاضطرت ان تخرج من هذه الاجواء الملوثة المستهلكة الى بئة الابداع والابتكار والتطوير والعلم وتقدير العلماء وتلك بطبيعة الحال هي اثار القوى المستعمرة التي تركت لنا وعلى مدى اكثر من سبعة عقود دمار فكري وعقدي وسلطت علينا من يخدم اغراضها في الطلب والاستهلاك والتبعية ثم فتحت ابوابها لعقول خرجت اليها امرا واعيدت الينا قسرا لتبشرنا بحضارة القشور التي وجدت في كثير من دولنا ولم تعد عليها الا بالخراب والدمار الاخلاقي والذل والتبعية ولازالت تلك العقول بيننا تبشر بحضارة القشور التي تعد زبالات ومخلفات عند الغرب مقتها واخرجها الينا لنشم رائحتها النتنة ونضحك على انفسنا انها هي الحضارة والتقدم والرقي .

وهي لاتخرج عن حضارة الخمرة والسكرة والليالي الحمراء واشغلونا بالجدال فيها هل نجلبها ام لانجلبها هل وهل حتى اصبحنا في شغل شاغل عن البناء والتنمية والابداع الذي لايمكن ان يكون وسط هذه الاجواء الملوثة بهذا العبث .