صحيفة: هذه تفاصيل احتجاز “المواطن الكويتي” في مصر بسبب مبلغ ٥٠٠ دينار فقط!

في تعامل غريب مع مواطن كويتي لم يعده من الأشقاء المصريين في مصر ومناطقها والتي تعتبر المفضلة لدى الكثير من المواطنين ولكن في منطقة الاقصر تم احتجاز مواطن كويتي يدرس في مرحلة الماجستير في احد الجامعات في منطقة قنا المصرية وكان سبب الاحتجاز التي طال لأكثر من ساعة تحقيق في المطار هي حمله لمبلغ ٣٠ الف جنيه ما يعادل ٥٠٠ دينار كويتي فقط رغم ابلاغه لهم ان رحلته اكثر من ١٥ يوم وتم تفتيش حقائبه أمام المارة قطعة قطعة وسط تجمهر عدد من العاملين في المطار وجمع من المسافرين يرون قطع ملابسه الخاصة والممتلكات الشخصية وسط استهزاء الموظف الذي يفتش الحقيبة بصوت عالي بقولة: “كل الملابس والاغراض دي تعمل بيها ايه!!” مما جعل المواطن الكويتي في وضع حرج لا يقبله اي انسان.

تواصلت المضايقات مع المواطن الكويتي من قبل رجال امن المطار بسبب المبلغ البسيط والذي طلب تحويله عبر البنك الا ان البنك الموجود في المطار خالي من الموظفين وبدون اضاءات أي مغلق رغم ذلك الا ان عناصر الأمن أصروا على عمل محضر في مقر شرطة المطار من أجل عدم سفر المواطن.

المواطن الذي انهارت معنوياته وعاش تحت الضغط المتعمد منهم حاول اقناعهم مرارا وتكرارا ان المبلغ سبق ان سافر به من القاهرة إلى الكويت بل كان المبلغ اكثر بكثير من هذا المبلغ وانه لأول مرة يسافر من منطقة الاقصر ولا يفقه بقوانينها.

وبعد شد وجذب وتحقيق مطول وقوفا امام المارة دون جلوس المواطن الكويتي في مكان محترم ليتمكن من الاجابة على اسألتهم المتكررة حان موعد اقلاع الرحلة ودخل المسافرين وبعدها قال لهم: ما الذي افعله الان.. فتمت الاجابة عليه بكل برود: تسافر وبعد ذلك سمح له بالسفر.

المواطن الكويتي ابدى استياءه من التصرف الغريب من السلطات المصرية في مطار الاقصر حيث طالب بتدخل السفارة الكويتية من اجل تسهيل اجراءات السفر مع الكويتيين في مصر بعد التعامل السيء الذي عومل به والذي رفض دفع اي رشوى او “بخشيش” كما يطلع عليها لان تعامل مع ضباط وكان يخشع من هذه الامور حتى لا يتم تسجيل عليه شكاوى اخرى الامر الذي جعل المواطن في موقف لا يحسد عليه في دولة يعتبرها الجميع انها شقيقه وبها ملايين المصريين الذين يعملون ويأكلون من خير الكويت وعلاوة على ذلك التعاون الكويتي مع مصر في دعمهم المادي والمعنوي على مدى السنين وبعد الثورة المصرية فهل هذا جزاء الاحسان ؟!