الطيران المدني الكويتي: 427 ألف مسافر في بداية عطلة الصيف وإجازة عيد الفطر

الكويت – 5 – 7 (كونا) — أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي في بداية العطلة الصيفية وإجازة عيد الفطر المبارك بلغ 2ر427 ألف مسافر.

وقالت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن عدد المغادرين خلال الفترة من 22 يونيو الماضي حتى 1 يوليو الجاري بلغ حوالي 2ر275 ألف راكب في حين بلغ عدد القادمين 152 ألف راكب.

وذكرت أن الرحلات المغادرة بلغت 1784 رحلة مقابل 1809 رحلات قادمة بمجموع 3693 رحلة خلال الفترة التي امتدت على مدى عشرة أيام بواقع 400 رحلة يوميا.

وأوضحت أن مطار الكويت الدولي واجه ارتفاعا كبيرا في حركة الطائرات وأعداد المسافرين خلال عطلة العيد بأقصى درجات المسؤولية وبتعاون مثمر وبناء من رجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك الذين كان لهم دور كبير وفعال بالتعاون مع موظفي الإدارة العامة للطيران المدني.

وبينت أن شركات الطيران العاملة والشركات مقدمة الخدمة كان لها دور حيوي في تسهيل إجراءات السفر للركاب لاسيما مع تزايد أعداد المسافرين.

ولفتت إلى أن تعاون وتفهم المسافرين ساهم في نجاح انسيابية الحركة بسهولة ويسر على الرغم من الازدحام الشديد الذي شهده مطار الكويت الدولي في الأيام الأولى لإجازة العيد.

ونوهت الإدارة بجهود الشباب المتطوعين الذين شاركوا للمرة الأولى في تنظيم حركة السير في المطار انطلاقا من مفاهيم الروح الوطنية وتأكيدا لدورهم في المسؤولية الاجتماعية البناءة وتعزيزا لثقافة العمل التطوعي.

وقالت الإدارة إن مشاركة الشباب المتطوع جاءت بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب التي وفرت هذه الكوكبة من المتطوعين التي مثلت مشاركتهم إضافة رائدة على الرغم من اكتمال أعداد الموظفين في فرق العمل التي شكلتها إدارة العمليات في (الطيران المدني) خلال موسم الصيف.

وأعربت عن الأمل في أن يكون موسم السفر هذا العام يسيرا وآمنا بتضافر الجهود المخلصة لجميع الجهات المعنية والشركات العاملة في مطار الكويت الدولي وبتفهم وتعاون المسافرين.