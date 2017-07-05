برشلونة يعلن تجديد عقد ميسي لغاية 2021

مدريد – 5 – 7 (كونا) — اعلن نادي (برشلونة) الاسباني لكرة القدم اليوم الاربعاء تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لغاية 30 يونيو 2021.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي ان ميسي البالغ من العمر 30 عاما سيوقع على عقده الجديد بعد انتهاء عطلته الصيفية مؤكدا في هذا السياق حرصه على بقاء الأرجنتيني في صفوف النادي الذي حققه معه إنجازات استثنائية.

وتشير تقارير إخبارية محلية انه من المتوقع ان يرتفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب القميص رقم (10) إلى 300 مليون يورو (6ر339 مليون دولار).

ووحقق ميسي منذ اول ظهور له مع الفريق الاول لنادي برشلونة موسم (2004 – 2005) 30 لقبا منها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب في الدوري المحلي (الليغا) وخمسة ألقاب في بطولة كأس الملك الإسباني وثلاثة في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل ميسي في مسيرته مع برشلونة 507 اهداف في 583 مباراة وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي أربع مرات آخرها في نهاية الموسم الماضي.