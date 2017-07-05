الكويت .. انتهاء المهلة القانونية لتوفيق أوضاع وسائل الاعلام الالكترونية 25 الجاري

قال مسؤول في وزارة الاعلام الكويتية اليوم الاربعاء ان المهلة القانونية لتوفيق اوضاع الوسائل الاعلامية الالكترونية التي تمارس نشاطها ستنتهي بحلول 25 يوليو الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتنمية المعرفية محمد العواش في تصريح صحافي انه طبقا للمادة (24) من قانون الاعلام الالكتروني رقم (8) لسنة 2016 فإنه “يجب على جميع المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية المشمولة بنص المادة الخامسة من القانون والقائمة عند العمل به توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية”.

وأفاد بأن كل من يتقدم بطلب لترخيص الوسيلة الاعلامية وتوفيق اوضاعه وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المشار اليه قبل انتهاء المهلة القانونية “يعتبر غير مخالف لنص القانون”.

يذكر ان وزارة الاعلام بدأت بتطبيق مواد القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني الذي اقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير 2016 عبر لائحته التنفيذية التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية.