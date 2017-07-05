أول فوج حجاج ايراني سيتوجه الى مكة نهاية يوليو

طهران – 5 – 7 (كونا) — قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني رضا اميري اليوم الاربعاء ان اول فوج من الحجاج الايرانيين لموسم حج هذا العام سيتوجه الى مكة المكرمة اواخر يوليو الحالي.

وقال اميري في تصريح صحفي ان السياسة الرسمية لبلاده تتمثل في اقامة مراسم حج يتم فيها الحفاظ على امن الحجاج مشيرا الى موافقة الجانب السعودي على شروط ايران “بصورة خطية”.

واضاف ان اول قافلة حجاج ستتوجه الى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة ستكون في ال31 من يوليو مؤكدا التزام الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك بتفويج الحجاج وفق برنامج محدد مسبقا.

واوضح ان تسجيل اسماء الحجاج الايرانيين من اجل التفويج للحج قد انجز مؤكدا ان الاجراءات والامكانات التموينية اللازمة المرافقة لقوافل الحجاج “قيد الاعداد حاليا”.

ولم يشارك حجاج إيران في أداء فريضة الحج العام الماضي لفشل المفاوضات بين الجانبين السعودي والايراني بشأن ترتيبات أداء الحجاج الإيرانيين واماكن سكنهم.