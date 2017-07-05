وفيات اليوم الأربعاء 5-7-2017

– صقر سالم عبدالله العتيبي، «82 عاماً»، شيع، للرجال: خيطان، ق3، شارع ابن طفيل، م109، للنساء: العارضية، ق11، ش4، ج2، م50، ت: 99661956 – 90044712.

– نوظة محمد عبدالعزيز العجمي، زوجة سعود نادر سويد العجمي، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: الرحاب، ق1، ش24، م28، للنساء: أشبيلية، ق3، ش320، م293، ت: 90906566.

– عيد عبدالله العويهان العنزي، «90 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ق1، ش1، م102، للنساء: هدية، ق3، ش3، م48، ت: 66642664 – 99663930.

– فاطمة يوسف حسين يوسف اليوسفي، زوجة حسين علي الشطي، «62 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: مشرف، ق4، ش4، م8، «ملاحظة: العزاء ابتداء من يوم الجمعة»، ت: 99631979.

سحيم قرمول خليفة الفقعان، «74 عاماً»، شيع، للرجال: السالمية، ق12، ش أبو ذر الغفاري، ج3، م21، للنساء: العارضية، ق3، ش8، م4، ت: 66878753.

– طالب كاظم إسماعيل بهبهاني، «86 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية البلوش، الجابرية، للنساء: الجابرية، ق11، م2، ش6، مقابل مسجد البلوش، ت: 99898597 – 55452767.

– ريم حمود عايض العتيبي، أرملة محمد قطيم عيد المطيري، «43 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق1، ش30، م21، للنساء: صباح الناصر، ق4، ش34، م7، ت: 55557342.