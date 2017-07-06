عويس ردا على الدوسري: أنت غير قادر على جزم فعل مضارع كي تجزم في قضية #قطر

تفاعل مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، مع رد مثير من الإعلامية في قناة “الجزيرة”، غادة عويس، على صحفي سعودي بارز.

وبدأت الحكاية بمنشور كتبه الصحفي السعودي سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” سابقا، قال فيه إن “مساعي التدويل فشلت، صلاحية المظلومية انتهت، والمراوغة لم تجدي”، في إشارة إلى قطر.

وتابع: “ستسافر كثيرا ياولدي، ثم تكتشف متأخرا، لا بد من (الرياض) وان طال السفر!”، في إشارة إلى أن أمير قطر سيبحث عن حلفاء من غير دول المنطقة، إلا أنه سيضطر للعودة إلى السعودية.

بدورها، ردّت غادة عويس على الدوسري، قائلة: “يا أستاذ سلمان، أنت غير قادر على جزم الفعل المضارع (يجدي)، وتريد أن تجزم في أزمة دول الحصار مع قطر؟”.

وأضافت: “يقال (لم تجدِ)! لم الجازمة تجزم الفعل المضارع! هل أجزم أنك لم تدخل مدرسة بحياتك؟؟؟”.

وأردفت قائلة: “لا بد من (المدرسة) وإن طال الجهل!”.

رد غادة عويس على سلمان الدوسري، أحد أبرز الصحفيين الذين هاجموا قطر، أثارت موجة سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن الأخطاء النحوية يكون وقعها شديدا عندما تصدر من الصحفيين الممارسين للمهنة منذ سنوات طويلة.

واعتبر ناشطون أن دور الدعاة والإعلاميين في أزمة الخليج صبّ في خدمة الحكومة بشكل قسري، مع التهديدات غير المباشرة لمن يتخذ موقفا محايدا تجاه قطر.