“الأرصاد”: طقس شديد الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع ورطب نسبيا على السواحل

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس في البلاد سيكون شديد الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع ورطبا نسبيا وخصوصا على المناطق الساحلية.

وذكر رئيس قسم التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن تحول اتجاه الرياح في البلاد إلى جنوبية شرقية أحيانا خلال هذه الفترة من السنة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضاف القراوي أن تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي يستمر خلال هذه الفترة على البلاد الذي غالبا ما يصاحبه كتلة هوائية جافة وحارة مع الرياح الشمالية الغربية وتكون رطبة نسبيا مع تحول الرياح الى جنوبية شرقية مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وبين أنه مساء اليوم يسود الطقس الحار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 31 و 34 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج ما بين قدم وأربع أقدام.

وتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة نهار غد الجمعة مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 48 و 51 درجة مئوية.

وأضاف أن الطقس مساء غد سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة بين 32 و 34 درجة مئوية والبحر بصفة عامة خلال اليوم يكون خفيفا إلى معتدل ما بين قدم وأربع أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس الحار والرطب نسبيا يسود نهار بعد غد السبت لاسيما على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و 38 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة بين 45 و 46 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج إلى معتدل ما بين قدمين وخمس أقدام.

وأشار إلى استمرار الطقس الرطب نسبيا لاسيما على المناطق الساحلية مساء السبت مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و 38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب على المناطق الساحلية والحرارة الصغرى المتوقعة بين 31 و 34 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج إلى معتدل ما بين قدم وأربع أقدام.