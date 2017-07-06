“القطرية” تعفى من حظر “الإلكترونيات” الأمريكي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، رفع الحظر المفروض على نقل الإلكترونيات على الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، أن السلطات الأمريكية رفعت حظر نقل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية.

وبالمقابل، عززت الشركة القطرية الإجراءات الأمنية من أجل تلبية مطالب واشنطن.

ونقلت الوكالة عن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله:”السلامة دائما على رأس أولوياتنا”.

وفي وقت سابق، رفعت الولايات المتحدة حظرا مماثلا أيضا عن الخطوط الجوية من تركيا والإمارات والسعودية.

وفي مارس، حظرت الولايات المتحدة نقل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية من 10 مطارات دولية في 8 دول هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا.