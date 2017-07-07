موقع أميركي: الأزمة شكلت فرصة لإيران وهي تنظر إلى جيرانها الخليجيين وهم يتصارعون فيما بينهم

تحت عنوان الأزمة القطرية تتواصل.. نشر موقع “الأميركي المحافظ” مقالا للكاتب دانيال لارسن قال فيه إن الكتلة التي تقودها السعودية والتي تفرض الحصار على قطر منذ أكثر من شهر، أضحت منزعجة من أن حملتها المتسلطة لم تؤت ثمارها.

وقال إن السعوديين وحلفاءهم أساؤوا التقدير عندما أطلقوا هذه الحملة العقابية على قطر، فبدلا من تقويض الحكومة القطرية والعائلة الحاكمة فإن حصار البلد ومحاولة عزلها قد حشد الشعب وراءها.

وفي الوقت نفسه -يضيف الكاتب- فإن الأزمة شكلت فرصة لإيران وهي تنظر إلى جيرانها الخليجيين وهم يتصارعون فيما بينهم.

وفي الجهة المقابلة حاولت دول الحصار من خلال هذه الحملة الإضرار بالعلاقة بين تركيا وقطر، ولكن النتيجة كانت العكس حيث توطدت علاقة البلدين.

ويتابع الكاتب أن دول الحصار قللت من قدرة قطر على مقاومة الحملة ضدها، كما أنها لم تتوقع أن تقف عواصم أخرى إلى جانب الدوحة، إضافة إلى أن المحاصِرين وضعوا ثقتهم العالية في إجراءاتهم القسرية لإجبار بعض الحكومات على تغيير سلوكها، لكنهم لم يفلحوا في ذلك.

وتابع أن السعوديين وحلفاءهم كرروا بطريقة المبتدئين نفسها أخطاءهم، والآن يجدون أنفسهم مضطرين للاختيار بين الانسحاب بشكل مهين أو التصعيد الخطير.

وقال إن على الولايات المتحدة أن تحاول إيجاد بعض الحلول التوفيقية التي تحفظ لدول الحصار ماء الوجه كي تمكنها من إنهاء حصارها المتهور، وفي الوقت نفسه على واشنطن ألا تمنح هذه الدول مزيدا من الدعم والتشجيع.

ويختم الكاتب بقوله إن على المسؤولين حول الرئيس دونالد ترمب أن يقنعوه بأن يبعد نفسه عن دعم السعودية، حفاظا على سمعته.