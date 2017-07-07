“أوريدو” و”فودافون”.. شركتا الاتصالات القطرية تغيّر اسم شبكتيهما إلى “تميم المجد”

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2017-07-07

أعلنت، اليوم الجمعة، شبكتا الاتصالات، في قطر، “أوريدو” و”فودافون” تغيير اسم شبكتيهما إلى “تميم المجد”.

و”تميم المجد” شعار أطلقه نشطاء عقب بدء الأزمة القطرية الخليجية، قبل نحو شهر، دعماً وتأييدا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحول الشعار إلى غرافيتي، انتشر بشكل واسع على جدران الشوارع والسيارات متضمّناً صورة الأمير تميم.

وذكرت شركة “أوريدو” أنها حوّلت رسميا، اليوم الجمعة، اسم شبكتها إلى “تميم المجد”.

وخاطبت الشركة عملاءها من خلال تغريدة على تويتر، بالقول “عميلنا العزيز، تم تحويل اسم شبكة Ooredoo الى “Tamim almajd ” .

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