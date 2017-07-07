جرائم وقضايا

محكمة أمريكية تسمح لـ”تويتر” بمقاضاة الحكومة

صحف
منذ 2 ساعتين
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SAN FRANCISCO, CA - OCTOBER 25: A sign is posted outside of the Twitter headquarters on October 25, 2013 in San Francisco, California. Twitter announced that it has set a price range for its initial public offering between $17 and $20 per share and hopes to sell 70 million shares. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

سمحت محكمة أمريكية، لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمواصلة في قضية أقامها ضد الحكومة الأمريكية؛ لرفض الأخيرة إطلاعه على مسوغات طلب رقابة بعض صفحاته.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية “إيفون جونزاليس” إن الحكومة الأمريكية تقاعست عن إظهار نوع “الخطر الواضح والقائم” الذي يبرر القيود المفروضة على “تويتر” بخصوص الطلبات التي تتلقاها بشأن مراقبة صفحات معينة.

ويسمح قرار القاضية الأمريكية لـ”تويتر” بالاستمرار قدمًا في دعوى ضد الحكومة الأمريكية، للحصول على حق الكشف عن طلبات المراقبة التي تتقدم بها السلطات المعنية.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة، معلنةً أن “حرية التعبير مكفولة لمستخدمي تويتر وللموقع نفسه”، وتابعت: “يتعين على الحكومة ألا تجبر تويتر على الكشف عن المعلومات الخاصة بالهوية الحقيقية للمستخدمين قبل إثبات أن ثمة مخالفة جنائية أو مدنية تم ارتكابها”.

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