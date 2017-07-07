محكمة أمريكية تسمح لـ”تويتر” بمقاضاة الحكومة

سمحت محكمة أمريكية، لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمواصلة في قضية أقامها ضد الحكومة الأمريكية؛ لرفض الأخيرة إطلاعه على مسوغات طلب رقابة بعض صفحاته.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية “إيفون جونزاليس” إن الحكومة الأمريكية تقاعست عن إظهار نوع “الخطر الواضح والقائم” الذي يبرر القيود المفروضة على “تويتر” بخصوص الطلبات التي تتلقاها بشأن مراقبة صفحات معينة.

ويسمح قرار القاضية الأمريكية لـ”تويتر” بالاستمرار قدمًا في دعوى ضد الحكومة الأمريكية، للحصول على حق الكشف عن طلبات المراقبة التي تتقدم بها السلطات المعنية.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة، معلنةً أن “حرية التعبير مكفولة لمستخدمي تويتر وللموقع نفسه”، وتابعت: “يتعين على الحكومة ألا تجبر تويتر على الكشف عن المعلومات الخاصة بالهوية الحقيقية للمستخدمين قبل إثبات أن ثمة مخالفة جنائية أو مدنية تم ارتكابها”.