الكويت : ندين بشدة الحادثين الإرهابيين في #السعودية و #مصر

(كونا) — أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في حي المسورة بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتفجير الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأديا إلى استشهاد عدد من العسكريين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وقوف دولة الكويت إلى جانب الاشقاء في السعودية ومصر وتأييدهم في كل مايتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرار بلادهم مشددا على موقف دولة الكويت الثابث والمناهض للعنف والإرهاب.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف البشرية وأمن العالم واستقراره.

وأعرب المصدر عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الشهداء متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ومتضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وأن يجنبهما كل سوء.