المتلقم والنصافي يستنكران قرار “تعميم البصمة”: مجحف وتعسفي وغير مدروس

استنكر رئيس الاتحاد الوطنى للموظفين عجمى فلاح المتلقم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٠١٧/٨ باستبدال المادة ١٠ من القرار رقم ٢٠٠٦/٤١ بانه قرار تعسفى ضد الطبقة العاملة وغير مدروس ووبأنه مساس بحقوق الموظف دون مراعاة حق الموظف وما قام به طوال خدمة تجاوزت ٢٥ عام.

وأوضح في تصريح صحفي المتلقم بان الأجدر من مجلس الخدمة المدنية اتخاذ قرارات تصب فى مصلحة الطبقة العاملة ومن أهمها توحيد الرواتب والاجور وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع دون تفرقة أو تمييز

وأكد المتلقم بأن الدليل على ان القرارات تعسفية وغير مدروسة قبل شهر تقريبا اصدر وزير التجارة والصناعة اعفاء من خدم ٢٥ عاما من البصمة وبعدها يصدر قرار مجلس الخدمة ليلغى هذا القرار وهذا يدل بأنها حكومة غير متجانسة ودليل فشل وتخبط الحكومة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاصة ب”البصمة” مجحف بحق عدة شرائح خدمت قطاعات العمل في جميع الوزارات خلال السنوات الطويله الماضية.

وقال النصافي في تصريح صحفي ان نقابة العاملين في وزارة الاوقاف ستعمل بالتنسيق مع النقابات الأخرى لإيجاد وسائل ضغط مؤثرة في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لإيقاف هذا القرار الجائر الذي جاء بصورة خاطئه وغير مدروسة ولا يمت للعقلانية والحكمة بصلة فهو يندرج في بند التعسف والخطأ الفني والإداري .

وطالب النصافي أعضاء مجلس الأمة بالتدخل السريع لرفع الظلم الواقع على هذه الشريحة من خلال استخدام صلاحياتهم الدستوريه وفق القانون المنظلم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .