وفيات اليوم الجمعة 7-7-2017

– وفاء علي جاسم السداح، «53 عاماً»، شيعت، للرجال: حطين، ق1، شارع محمد حبيب المناور، م43، للنساء: حطين، ق2، ش214، م29، ت: 97770405 – 25221240.

– فهد عبدالعزيز عبدالكريم المنيس، «38 عاماً»، شيع، للرجال: كيفان، ق5، ش58، م22، ديوان المنيس، خلف نادي الكويت، للنساء: المسايل، ق5، ش501، م358، ت: 24843123 – 99999815.

– محمد هادي عوض العجمي، «65 عاماً»، شيع، للرجال: القصور، ق6، ش14، م23، للنساء: الظهر، ق2، ش2، ج1، م8، ت: 99552330.

– سالم حسن محمد محمود الكندري، «52 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر السبت، حطين، ق2، ش224، م12، ت: 55777149.