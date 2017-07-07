‏قطر: نقدر الجهود الكريمة المخلصة لأمير #الكويت في سبيل إيجاد حل للازمة ‏

أعربت دولة قطر عن أسفها لما تضمنه البيانان الصادران عن الدول الأربع في القاهرة وجدة وما ورد فيهما من تهم باطلة تمثل تشهيرا يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول.

ووصف مصدر مسئول بوزارة الخارجية ما تضمنه البيانان بشأن تدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية للدول وتمويل الارهاب بأنه مزاعم وادعاءات لا أساس لها مشيراً الى أن موقف دولة قطر من الارهاب ثابت ومعروف برفضه وإدانته بكافة صوره وأشكاله مهما كانت اسبابه ودوافعه مضيفا أن دولة قطر عضو فاعل ملتزم بالمواثيق الدولية في محاربة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والدولي بشهادة المجتمع الدولي.

وأضاف أن اتهام دولة قطر بتسريب ورقة مطالبات الدول الأربع لا أساس له من الصحة وبالإمكان إثبات ذلك بالأدلة.

وأشار المصدر إلى ما سبق أن أكدت عليه دولة قطر في الرسالة الرسمية التي تضمنت الرد على المطالب والتي سلمها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بصفته الوسيط في هذه الأزمة والذي تقدر له دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً كل التقدير على جهوده الكريمة المخلصه في سبيل ايجاد حل للازمة بأن دولة قطر مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة دولة قطر برعاية الوسيط النزيه أو من يرى مشاركته معه في حل هذه الأزمة في اطر الحوار المشترك.