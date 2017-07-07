تيلرسون: واشنطن لا ترى أي دور لعائلة الأسد على المدى الطويل

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة لا ترى أي دور في الأجل الطويل لعائلة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات اليوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، أن كيفية رحيل الأسد لم تتحدد بعد، لكنه أوضح أنه سيحدث انتقال في مرحلة ما بالعملية السياسية لا يشمل الأسد ولا أسرته.

وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة الجهود المشتركة مع روسيا لإرساء الاستقرار في سوريا بما في ذلك فرض منطقة حظر طيران ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار والتنسيق لوصول مساعدات إنسانية.