وصول أكثر من 85 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا منذ بداية 2017

قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد ارتفع إلى مستويات قياسية، متجاوزا 85 ألف شخص منذ بداية العام الجاري.

وكشف أحدث تقرير إحصائي صادر عن الداخلية الإيطالية، نشر اليوم الجمعة، أنه منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين 85 ألفاً و150 شخصاً، أي بارتفاع قدره 10.85%، مقارنة بنفس الفترة من 2016، والتي وصل فيها 76 ألفاً و813 شخصاً.

ووفق التقرير، بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى إيطاليا، في نفس الفترة، 9 آلاف و761 قاصراً، فيما بلغ العدد الإجمالي المسجل خلال 2016، هو 25 ألفاً و846 قاصراً.

ولفت إلى أن جنسيات القادمين في معظمها من دول إفريقيا؛ وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، بنغلاديش، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، إريتريا، السودان.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتعامل مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء، حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية (من أصل 8 آلاف) في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت الحكومة الإيطالية، بياناً أعلنت فيه عن تخصيص 13 مليون يورو على ثلاث سنوات اعتباراً من هذا العام لبناء وإدارة مراكز استقبال جديدة للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك تنفيذاً لنص مرسومين حكوميين صدرا في العاشر من نفس الشهر، أقر في الأول إقامة مراكز استقبال جديدة لطالبي اللجوء، بواقع مركز واحد في كل مقاطعة (وعددها 20) بعيداً عن المدن، بينما ألغى المرسوم الثاني مدة عامين التي كان معمول بها للنظر في طلبات اللجوء، لكي تصبح “خلال أقصر فترة ممكنة”.

وفي 8 يونيو/ حزيران المنصرم، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي، إنه “بحلول نهاية 2017، فإننا نتوقع أن يصل إجمالي المهاجرين غير الشرعيين إلى حوالي 200 ألف شخص”.

وأشارت “سامي”، إلى أن عدد طالبي اللجوء في إيطاليا حتى الآن يبلغ نحو 180 ألفاً.