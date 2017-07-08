وزير المالية القطري لـ”التايمز”: دولتنا أغنى من أن تهدد

رد وزير المالية القطري ، علي شريف العمادي، على تهديدات دول الحصار، بالتأكيد على أن قطر أغنى من أن تهدد، مشدداً على أن الاحتياطات المالية الضخمة التي بنيت على بيع الغاز الطبيعي على مدى عقود تساعدها في الصمود أمام العقوبات.

وقال العمادي لصحيفة “التايمز”، اليوم الجمعة، “لدينا صناديق ثروة سيادية تبلغ 250% من الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا احتياطات مصرف قطر المركزي، ولدينا الاحتياطي النقدي الاستراتيجي”.

وفي مقارنة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، قال العمادي: “إن أسس الدوحة الاقتصادية أفضل من هذه الدول، ورغم قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض تقييم قطر لتوقعاتها المالية، لا تزال بلادنا في وضع أفضل من الآخرين”.

وأشار إلى أن “البحرين ومصر على مستوى السندات، غير مرغوب فيهما”، مضيفاً “إذا نظرتم إلى السعودية، فإنها تواجه مشاكل حقيقية في مواردها المالية. ونحن أسرع البلدان نموا في المنطقة، وأسرع بنسبة 40% من أقرب دولة في مجلس التعاون الخليجي (أي الإمارات)”.

وذكرت الصحيفة أن “العمادي بدا وكأنه غير مبالٍ، بما تردد عن أن خصوم قطر يدرسون اتخاذ المزيد من الإجراءات”، وقال “نوعنا اقتصادنا، خاصة في مجال الخدمات، مما يصعب محاصرتنا”.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هيئة قطر للاستثمار تمتلك الكثير من المشروعات في لندن. ومع أنه لم يعلن عن الحجم الدقيق لهذه الأموال، إلا أن العمادي قدر أنها تبلغ 250% من الناتج المحلي الإجمالي أي 167 مليار دولار في السنة، ما يشير إلى أنه مع احتياطاتها الأخرى، يكون لدى قطر ثلاثة أضعاف دخلها القومي من المدخرات.

وأضاف العمادي أنه إذا أجبرت الشركات على الاختيار بين الإمارات وقطر، فإن العديد منها ستختار الدوحة، لأنها أظهرت أنها لن تدع السياسة تقف عقبة في طريق الأعمال التجارية.