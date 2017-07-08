صحيفة: الإفراج عن 25 كويتياً في تايلند قادوا “سياكل” بلا ترخيص

أفرجت السلطات التايلندية في مدينة باتايا عن 25 شاباً كويتياً قادوا دراجات نارية (سياكل) من دون حصولهم على تراخيص.

وقال مصدر ديبلوماسي في سفارة الكويت في تايلند لـ «الراي»، إن «الجهات الأمنية في مدينة باتايا، وتحديداً في شارع فيسي دققت على هويات الشبان الكويتيين البالغ عددهم 25 شخصاً، واتضح أن أعمارهم تراوح بين 16 إلى 25 عاماً، ولم يحصلوا على التراخيص اللازمة من إدارات المرور التي تخولهم من قيادة السياكل التي استأجروها من بعض المحال، وعليه اقتيدوا إلى مركز للشرطة».

وتابع المصدر أنه «بعد التحقيق مع المضبوطين، تمَّ الإفراج عنهم إثر توقيعهم على تعهدات باحترام القوانين واللوائح المعمول بها في تايلند، ومن بينها عدم استئجار أي دراجات نارية، إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المختصة».