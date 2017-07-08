‏⁧‫مانشستر يونايتد‬⁩ يعلن رسمياً عن ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من إيفرتون

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي ، حامل لقب الدوري الأوروبي في كرة القدم، السبت توصله إلى اتفاق مع مواطنه ايفرتون لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو في صفقة مقدرة بنحو 85،5 مليون يورو.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أنه “توصل إلى اتفاق حول قيمة انتقال المهاجم روميلو لوكاكو، بانتظار الشروط الطبية والشخصية”.

وتمثل الصفقة التي تعد خامس أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ضربة ناجحة ليونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ونكسة لناديه السابق تشلسي بطل الموسم المنصرم، والذي كان يرغب في اقتناصه من “الشياطين الحمر”.

وأوضح النادي أنه سيقدم معلومات إضافية في وقت قريب. وبحسب الصحف البريطانية سينفق يونايتد 85،5 ملايين يورو لضم المهاجم البالغ 24 عاما، والذي سيصبح خامس أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ومن المتوقع في أعقاب هذه الصفقة، أن ينتقل أبرز هدافي يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني (31 عاما)، عائدا الى فريقه السابق ايفرتون، في مسعى منه للحصول على وقت أكثر على أرض الملعب بعدما تراجع موقعه في التشكيلة الأساسية لمورينيو.

إلا أن التقارير الصحافية التي تتحدث عن قرب انتقال روني، تؤكد أنه لا يشكل جزءا من صفقة لوكاكو، وأن يونايتد مستعد للتخلي عنه بموجب انتقال حر، على رغم تبقي عام على عقده في أولد ترافورد.

ويبحث يونايتد عن بديل للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة الموسم الماضي ولم يجدد النادي عقده.

وسيجتمع لوكاكو مجددا بمورينيو الذي تخلى عنه في ولايته الثانية مع تشلسي، لمصلحة ايفرتون في 2014. وسجل اللاعب 25 هدفا في الموسم المنصرم لصالح ايفرتون، وحل ثانيا خلف مهاجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي هاري كاين (29 هدفا) في ترتيب الهدافين.

ويسافر يونايتد إلى كاليفورنيا (الولايات المتحدة) الأحد للإعداد لموسمه المقبل.