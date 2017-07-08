السعودية تستضيف قمة العشرين 2020

كشفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل اليوم السبت 8 يوليو 2017 عن استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات قمة العشرين 2020، وذلك على هامش فعاليات القمة الحالية 2017 التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية تحت عنوان (نحو بناء عالم متواصل). ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمملكة العربة السعودية تأكيدا على مكانتها الاقتصادية والمحورية كلاعب دولي مؤثر على مستوى اقتصاديات العالم.

يذكر أن المملكة تشارك في أعمال القمة الحالية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمال جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، وتستمر يومين. ويرأس وفد السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.