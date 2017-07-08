وفيات اليوم السبت 8-7-2017

– حمود راشد محمد الهدية، «36 عاماً»، شيع، للرجال: الفنيطيس، ق1، ش41، م407، للنساء: سلوى، ق10، ش12، م6، ت: 94040207 – 66550022.

– شريفة عبدالرحمن عبدالله الكندري، زوجة محمد سلطان العلي، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: مبارك الكبير، ق3، ش23، م11، ت: 99999899 – 99999515.

– علي حسين علي بن زيد، «70 عاماً»، شيع، للرجال: الحسينية العباسية، المنصورية، للنساء: الرميثية، ق8، ش85، م5، ت: 97954325 – 97586355.

– يوسف عبدالله يوسف الربيعة، «76 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق9، ج 13، شارع 1، م3، للنساء: صباح السالم، ق4، ش6، م6، ت: 69630046 – 99472377 – 66500992 – 96687188.

– هيا محمد مناحي حمد الريش، أرملة جمعة خميس بوعركي، «61 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد، للرجال: اليرموك، ق4، الشارع الثالث، ج1، م11، ديوان الريش، للنساء: مبارك عبدالله الجابر، ق2، ش202، م61، ت: 99399919 – 66163111.

– ناصر صالح ناصر السلمي، «69 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الغد، للرجال: الشامية، ق8، ش89، م14، ديوان اللهو، للنساء: بيان، ق7، ش الأول، ج8، م5، ت: 99779115 – 23585856.

– محمد راكان نفل أبو فاس، «19 عاماً»، شيع، الجهراء، النسيم، ق1، ش17، أزرق 13، ت: 66606061 – 51730503.