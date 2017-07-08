تأطير الاعلام وتسييس الكلمات

الاعلام من انجح الوسائل الدعائية التي يستخدمها الساسة لترويج افكارهم وتثبيت اركان حكمهم ويستخدمها التجار للترويج لبضاعتهم .

والاعلام صنعة كغيره من المهن يسترزق منه ويفتح البيوت ويعيل الاسر.

ولاشك ان الاعلام وخاصة في عالمنا العربي بشكل خاص يعد في غالبيته مسير وليس مخير يتجه مؤشره حيث تتجه سياسات البلد وفيما يخدم اهداف الساسة خاصة.

ففي حقبة الخمسينات والستينات استخدم جمال عبد الناصر الذي انقلب على الملك فاروق ومن ثم اول رئيس جمهورية مصري محمد نجيب عام 1952ثم عام 1954م الاعلام فيما يخدم توجهاته ونجح في ذلك نجاح كبير حتى اصبح رمزا من رموز القومية العربية واصبح له اتباع لا يزالون الى يومنا هذا يطلقون على انفسهم الناصريون .

اطر هذا الاعلام الناصري لعبد الناصر ورسم له طريق على هوى الزعيم فحول هزئم 56 و 67 انتصارات وحول الزعيم الى بطل قومي ورغم الهزيمة المرة التي مني بها الجيش المصري في عام 67 ورغم ان الزعيم كان احد اهم اسبابها حيث انه ضحى بمصر وجيشها وشعبها من اجل ان ينهي حياة صديقه عبد الحكيم عامر السياسية والدنيوية الا ان الشعب المصري خرج تأييدا لعودته وابقائه على عرش مصر وبطبيعة الحال لم اتي بهذا الحديث من مخيلتي او من واقع معادي لجمال او متعاطف فقد افضى الى ربه ولكن بشهادة من عاصروه من الكتاب والاعلاميين والضباط الاحرار في مذكراتهم ومؤلفاتهم التي يمكن الرجوع اليها.

ونكتفي بتلك التجربة في عصر ما قبل الثورة الاعلامية التي غيرت من مفاهيم الشعوب وفتحت عقولهم على حقائق ووقائع تاريخية تم فيها خداعهم وخداع ابائهم بالتأطير الاعلامي فاصبح الاعلام الرسمي وكذلك الخاص المسيس والمؤطر يحاول فرض رؤيته بجميع الوسائل فلما وجد ان سوقه قد قتل بالضربة القاضية مع ظهور الثورة المعلوماتية اضطر الى ان يركب الموجة ولكن ليس بوجهه وشكله القديم ولكن عن طريق التجييش والتجنيد وتأسيس الاف الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لكي يعود الى فرض رؤيته وختم المصداقية على تأطيره ورغم الفشل المتلاحق الا ان خطته هذه نجحت بنسبة ولو انها قليلة ولكنها مؤثرة من حيث تشتيت انتباهات الناس واشغالهم عن هموم حياتهم اليومية ومطالبهم التي يتوجب على حكوماتهم القيام بها .

فلا عجب ان رأيت معادي للدولة وتوجهاتها وعقيدتها يمشي حرا وينفث سمه من خلال حساباته في مواقع التواصل والدولة لا تحرك ساكنا لردعه وتأديبه لانه يؤدي دور مهم في التشتيت من خلال تأطير الاعلام وتوجيه تحركات الرأي العام للرد على تفاهاته وشذوذوه.

ولذلك فان هذا النوع من الاعلام ينموا وينتشر وان لم يكن تأثيره على مدى قصير فبلاشك ان بقي على هذا المنوال سيكون تأثيره كبير وخاصة فيما يتعلق بالنواحي السلبية .