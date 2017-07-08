صحيفة: أخبار سارة عن حج “البدون” قريباً

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي عن زيادة في نسبة الائمة الكويتيين في الوزارة في السنوات الخمس الماضية تجاوزت %90 بجهود العاملين في الوزارة.

وقال عمادي في لقاء مع صحيفة «القبس» الكويتية ان هناك تنسيقاً مع السلطات السعودية لتمكين البدون من الحج هذا الموسم، وهناك اخبار سارة منتظرة بهذا الشأن، منوها بسعي الوزارة إلى وضع آليات ستقر قريباً لتخفيض اسعار الحج.

وذكر ان هناك خطة اعلامية اعدها مركز تعزيز الوسطية لمحاربة الافكار الارهابية في شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن العمليات الارهابية اختفت في البلاد منذ عامين.

وأعاد اسباب انتشار الارهاب إلى الجهل بالدين وعدم فهم النصوص الشرعية، خصوصا المتشابه منها، وإلى التفسيرات الخاطئة لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء والفراغ الفكري الذي يعيشه الكثير من الشباب في هذا العصر، وتأثير الاستخدام السيئ للتقنية الحديثة من النشء، وضعف دور الأسرة وضعف ثقافة الحوار.

وأكد أن النوادي الصيفية تخضع للرقابة ونحرص على اختيار المناهج الدراسية التي تستهدف تقويم السلوك الوجداني للناشئة طبقاً للقواعد الشرعية السمحة وأسس الدين الإسلامي الوسطي في مسعى لحماية النشء من الوقوع في براثن التطرف الفكري والتعصب الطائفي.