قال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إن بلاده سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب بنسب تصل إلى 100% خلال 2018.
وأضاف عرفات في مقابلة مع صحيفة “المصري اليوم”، أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 2 و3 و4 جنيهات، حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب، على أن يبدأ التطبيق في 2018.
ورفعت مصر في مارس الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين للتذكرة.
يأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من رفع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء، ورفع رسوم عدد من الخدمات.
مصر.. رفع أسعار تذكرة المترو 100%
قال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إن بلاده سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب بنسب تصل إلى 100% خلال 2018.
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