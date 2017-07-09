قطر : لجنة لطلب تعويضات لأطراف تضرروا جراء “الحصار”

أعلنت الدوحة، الأحد، أنها شكلت لجنة حكومية لمعالجة قضايا طلب تعويضات يتقدم بها أشخاص وشركات تضرروا جراء العقوبات المفروضة على قطر وعلى مواطنيها المقيمين في الدول الخليجية المقاطعة للدوحة.

وقال النائب العام القطري على بن فطيس في مؤتمر صحفي في الدوحة إن «اللجنة المركزية لاستقبال القضايا من متضرري الحصار» الخليجي ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على تلقي طلبات من شركات وأفراد، مشيرا إلى أن القضايا ستتم دراستها قبل أن يتقرر إحالتها إلى القضاء القطري أو إلى القضاء في دول أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.