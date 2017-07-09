لجنة “البلدي” توافق على نقل نقعة الشملان الى ساحل المنقف

وافقت لجنة البيئة بالمجلس البلدي الكويتي برئاسة العضو أسامة العتيبي على نقل نقعة الشملان البحرية التراثية من موقعها الحالي في منطقة الشرق الى موقع بديل في ساحل المنقف.

وقال العضو العتيبي على هامش ورشة عمل حول موضوع النقع والمسنات البحرية اليوم الاحد ان الموافقة على نقل نقعة الشملان جاء بهدف المحافظة على قيمتها التاريخية والتراثية لاسيما بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بنظافتها.

وأوضح العتيبي انه تم خلال الورشة بحث موضوع النقع والمسنات البحرية مع ممثلي إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية وهي الجهة المعنية في إصدار الرخص الخاصة بإنشاء المسنات البحرية الذين أكدوا بدورهم أن جميع المسنات البحرية خارج المنطقة الحضرية.

وأكد ممثلو إدارة أملاك الدولة على متابعة الموضوع بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة في إعداد دراسات متخصصة للعمل على إزالة جميع المسنات البحرية المخالفة خارج المنطقة الحضرية ورفع تقرير لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

وذكر ان اللجنة أوصت بإيجاد بدائل للمسنات التي ستلغى لتجنب وقوع حالة من الفوضى وحرمان مرتادي البحر من التمتع والاستفادة من هذه المرافق الحيوية.

وبين العتيبي ان المسنات الواقعة داخل المنطقة الحضرية تدار من قبل شركة المشروعات السياحية التي تتقاضى عليها رسوما عبر عقود مع إدارة أملاك الدولة.