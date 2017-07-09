وفيات اليوم الأحد 9-7-2017

– عباس عبدالله محمد حيدر، 74 عاما، (شيع)، الرجال: بنيد القار، حسينية سيد علي، تلفون: 65544556، النساء: بنيد القار، الحسينية الزينبية

– مريم أحمد حسين الأنصاري، أرملة: محمد علي الأنصاري، 76 عاما، (شيعت)، الرجال: الزهراء، ديوان الأنصاري، ق2، ش230، م24، تلفون: 55222563، النساء: عبدالله المبارك، ق3، ش313، م17، تلفون: 99772284

– عبدالكريم سعدون هندال، 87 عاما، (شيع)، الرجال: جنوب الصباحية، خيمة للعزاء، تلفون: 99434757، النساء: الصباحية، ق4، ش11، م132، تلفون: 99541907

– عادل عبدالرزاق يوسف الصدي، 58 عاما، (يشيع اليوم بعد صلاة عصر غد الاثنين)، الرجال: الاندلس، ق11، ش8، م155، ديوان الصدي، تلفون: 97337612، 51515283، النساء: عبدالله المبارك، غرب الجليب، ق8، ش825، م63، تلفون: 60004223

– فاطمة محمد علي السعيد، أرملة: سليمان عبداللطيف سليمان السعيد، 85 عاما، (شيعت)، الرجال: الخالدية، ق2، ش29، م7، تلفون: 98884431، النساء: الروضة، ق1، ش علي سليمان بوكحيل، م5، تلفون: 97588983

– عيد خشان سلطان العنزي، 82 عاما، (شيع)، الرميثية، ق1، ش16، م5، تلفون: 66092948، 65555499

«إنا لله وإنا إليه راجعون»