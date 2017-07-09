“الخطوط الكويتية” تعلن السماح للمسافرين على رحلاتها لامريكا بحمل الأجهزة الالكترونية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد حصولها على موافقة إدارة أمن النقل الأمريكية (تي اس ايه) من أجل السماح لمسافريها على متن رحلاتها المغادرة من مطار الكويت الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحمل الأجهزة الالكترونية الشخصية.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي الرشيد في بيان صحفي أن (الكويتية) حصلت على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أمريكيون بمراجعة الاجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة مؤكدا حرص الشركة على وضع اجراءات الأمن والسلامة وتطبيق القوانين الدولية الخاصة بها على رأس أولوياتها.

وأضاف انه يمكن بعد هذا الاعلان لجميع المسافرين على متن طائرات (الكويتية) من مطار الكويت الدولي إلى مطار (نيويورك) بالولايات المتحدة الأمريكية من حمل أجهزتهم الالكترونية الشخصية.

واوضح ان المسافرين يمكنهم حمل كافة أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية معهم على متن الطائرة ليتمكنوا من الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة بغرض العمل أو الترفيه أثناء الرحلة.

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة في مطار الكويت الدولي والمطبقة كذلك على رحلات (الكويتية) تتطابق مع كافة المعايير والمقاييس الأمنية ومتطلبات السلامة مما يمكن الشركة من الاستمرار في تقديم كافة خدماتها لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشبكة وجهاتها الدولية على الوجه الأكمل.

وتعتبر شركة الخطوط الجوية الكويتية إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي وأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.